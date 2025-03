Trentesima giornata di campionato per i nerazzurri di Zanchetta, reduci dal pareggio per 1-1 contro il Milan

Trentesima giornata di campionato per l'Inter di Zanchetta: la Primavera nerazzurra, seconda in classifica e reduce dal pareggio per 1-1 nel derby contro il Milan, affronterà domenica al Konami Youth Development Centre il Cagliari, che nell'ultimo turno ha battuto la Roma capolista.