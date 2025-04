I nerazzurri, reduci dall'eliminazione in Youth League, tornano in campo per la trentaduesima giornata di campionato

L'Inter Primavera, reduce dalla bruciante eliminazione in Youth League per mano del Trabzonspor, torna in campo per la trentaduesima giornata di campionato: i nerazzurri di Zanchetta, secondi in classifica, ospiteranno domenica la Lazio (calcio di inizio alle ore 11).