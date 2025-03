I nerazzurri di Zanchetta, dopo la sosta per le Nazionali, affronteranno in trasferta i neroverdi di Bigica

Archiviata la sosta per le Nazionali, l'Inter è pronta per tornare in campo: i nerazzurri di Zanchetta saranno di scena sul campo del Sassuolo di Bigica nel big match della trentunesima giornata di campionato. Due squadre appaiate al secondo posto in classifica a quota 60 punti, uno in meno della capolista Roma.