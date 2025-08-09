Si chiude con un terzo posto il Torneo Mamma e Papà Cairo per i nerazzurri. La formazione di Benito Carbone dopo la sconfitta ai rigori contro l'Atalanta arrivata dopo l'1-1 nei minuti regolamentari, ha superato il Milan in rimonta nella finale valida per il terzo e quarto posto. A regalare la vittoria all'Inter, dopo il primo tempo chiuso sul 2-0 per i rossoneri, la doppietta di Iddrissou e il gol di Zouin.
inter primavera
Primavera, l’Inter batte il Milan e chiude al terzo posto il torneo mamma e papà Cairo
INTER-ATALANTA 1-1 (9-8 d.c.r.)—
Marcatori: Della Mora (I), Mouisse (A)Sequenza rigori: Humanes (I) gol; Mungari (A) gol; Putsen (I) gol; Steffanoni (A) gol; El Mahboubi (I) gol; Ramaj (A) gol; Kartelo (I) gol; Gobbo (A) gol; Cerpelletti (I) gol; Cakolli (A) gol; Maye (I) gol; Ruiz de Valdivia (A) gol; Strand (I) gol; Leandri (A) gol; Sorino (I) traversa; Belli (A) gol.
Inter: Thao, Della Mora, Marello, Virtuani, Nenna, Garonetti, Zouin, Venturini, Kukulis, Cerpelletti, Thiago Romano. A disposizione: Pentima, Kangasniemi, Maye, Conti, Sorino, La Torre, Kartelo, Humanes Gomez, Putsen, El Mahboubi, Strand. Allenatore: Carbone
Atalanta: Zanchi, Gobbo, Ramaj, Gariani, Rinaldi, Leandri, Mouisse, Mencaraglia, Camara, Bono, Baldo. A disposizione: Anelli, Aliprandi, Belli, Bilac, Cakolli, Damiano, Galafassi, Isoa, Mungari, Parmiggiani, Percassi, Ruiz de Valdivia, Steffanoni, Zaffalon. Allenatore: Bosi
INTER-MILAN 3-2—
Marcatori: Lontani (M), Iddrissou (I), Zouin (I)
Inter: Farronato, Conti, Marello, La Torre, Kangasniemi, Maye, El Mahboubi, Putsen, Strand, Ummanes Gomez, Kartelo. A disposizione: Pentina, Nenna, Garonetti, Della Mora, Ballo, Sorino, Venturini, Virtuani, Cerpelletti, Zouin, Kukulis, Iddrissou, Romano. Allenatore: Carbone.
Milan: Longoni, Cappelletti, Angelicchio, Del Forno, Perera, Borsani, La Mantia, Domnitei, Lontani, Pagliei, Di Siena. A disposizione: Bianchi, Baldacchino, Mancioppi, Petrone, Nolli, Vechiu, Cullotta, Pandolfi, Catiello, Scotti. Allenatore: Renna.
(inter.it)
