Si chiude con un terzo posto il Torneo Mamma e Papà Cairo per i nerazzurri. La formazione di Benito Carbone dopo la sconfitta ai rigori contro l'Atalanta arrivata dopo l'1-1 nei minuti regolamentari, ha superato il Milan in rimonta nella finale valida per il terzo e quarto posto. A regalare la vittoria all'Inter, dopo il primo tempo chiuso sul 2-0 per i rossoneri, la doppietta di Iddrissou e il gol di Zouin.