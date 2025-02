I nerazzurri di Andrea Zanchetta, reduci dall'ennesima vittoria in Youth League, tornano a giocare in campionato

Venticinquesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce dal successo per 3-0 contro il Lecce e da quello per 3-1 in Youth League contro il Lille, affronta sabato 15 febbraio l'Udinese in trasferta (calcio di inizio alle ore 11).