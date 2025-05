Il tecnico della formazione emiliana, dopo aver eliminato il Milan, è pronto per sfidare in semifinale i nerazzurri

Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo Primavera, dopo aver eliminato il Milan è pronto per sfidare l'Inter nella semifinale scudetto. Queste le sue parole, rilasciate ai canali ufficiali neroverdi: "Abbiamo messo in campo le qualità che ci hanno portato fino alla fine della regular season. Abbiamo lottato fino alla fine per il secondo posto, temevo un contraccolpo psicologico che non c'è stato, siamo arrivati alla partita di oggi in gran forma e disputato una gran gara contro una squadra forte e ben attrezzata".