Svelato anche il tabellone completo della competizione. Negli eventuali quarti di finale l'Inter affronterebbe la vincente di Trabzonspor- Atalanta, mentre nelle eventuali semifinali i nerazzurri affronterebbero la vincente dei confronti tra Salzburg-Atletico Madrid vs Sturm Graz–Olympiacos

OTTAVI DI FINALE: — Trabzonspor- Atalanta Sturm Graz - Olympiacos Bayern Monaco-INTER mercoledì 5 marzo ore 16:00 Salzburg- Atletico Madrid Real Madrid- AZ Alkmaar Sporting CP- Stuttgart Hoffenheim- Manchester City Aston Villa-Barcellona

QUARTI DI FINALE: — Real Madrid- AZ Alkmaar VS Hoffenheim- Manchester City Sporting CP- Stuttgart VS Aston Villa-Barcellona Salzburg- Atletico Madrid VS Sturm Graz – Olympiacos Trabzonspor- Atalanta VS Bayern Monaco-INTER

SEMIFINALI: — Salzburg-Atletico Madrid vs Sturm Graz–Olympiacos VS Trabzonspor-Atalanta vs Bayern Monaco-INTER

Real Madrid-AZ Alkmaar vs Hoffenheim- Manchester City VS Sporting CP- Stuttgart vs Aston Villa-Barcellona

YOUTH LEAGUE | LE DATE — Come negli anni precedenti, i turni dagli ottavi di finale in poi si giocheranno con gare uniche a eliminazione diretta definite da un sorteggio aperto. Le semifinali e la finale saranno disputate al Colovray Sports Centre di Nyon (Svizzera) il 25 e il 28 aprile. Date e orari degli ottavi di finale saranno comunicati lunedì 17 febbraio alle ore 12:00.

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 14 febbraio, Nyon Ottavi di finale: 4/5 marzo Quarti di finale: 1/2 aprile Semifinali: 25 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon) Finale: 28 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

(inter.it)