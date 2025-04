In campionato la squadra di Zanchetta è al secondo posto in classifica con 63 punti, a -1 dalla capolista Roma. Sono 61 le reti segnate e 36 quelle subite. Il capocannoniere dei nerazzurri è Matteo Spinaccè con 12 gol segnati in tutte le competizioni.

L'AVVERSARIO: TRABZONSPOR

Il Trabzonspor U19, allenato da Eyüp Saka, in questa Youth League è stato impegnato nel cammino dedicato ai campioni nazionali, grazie alla vittoria del campionato della scorsa stagione. La compagine turca ha giocato sei gare, iniziando il percorso nel secondo turno in cui ha eliminato il Buducnost Podgorica, vincendo l'andata 3-1 in casa e dilagando in trasferta per 5-2.

Nel terzo turno altra goleada complessiva tra andata e ritorno contro il Sarajevo, con cui ha pareggiato 2-2 in trasferta e ha poi vinto 6-1 in Turchia.

Nella fase a eliminazione diretta nel destino del Trabzonspor c'è stata e continua ad esserci l'Italia. Ai sedicesimi si è imposto 1-0 contro la Juventus e ha eliminato poi agli ottavi l'Atalanta, grazie ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

In campionato i turchi stanno ottenendo ottimi risultati: in questo momento occupano il secondo posto con 62 punti, a -2 dal Galatasaray ma con tre gare da recuperare.

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA E FINAL FOUR

A partire dai sedicesimi di finale si gioca una fase a eliminazione diretta con partite di sola andata. Il torneo si concluderà, come in precedenza, con una fase finale a quattro squadre (semifinali e finale) da giocarsi al Colovray Sports Centre di Nyon, in Svizzera.

TRABZONSPOR-INTER: DOVE VEDERLA

Trabzonspor-Inter, gara valida per i quarti di finale di UEFA Youth League si giocherà martedì 1 aprile alle ore 17:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV. La sfida sarà live su UEFA TV.

(Fonte: Inter.it)