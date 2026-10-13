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Difesa

Farronato 6,5

Sicuro quando chiamato in causa, sia quando deve parare che quando deve uscire in presa alta. Poteva forse fare qualcosa in più sul tiro di Da Silva, ma era un conclusione velenosa e difficile.

Lissi 6,5

All'esordio assoluto in stagione, si piazza a destra e controlla bene un cliente scomodo come Kamara. Buona la prima! (74' Evangelista)

Breda 7

Giganteggia in mezzo alla difesa: di testa, di piede, in anticipo o di posizionamento, è sempre preciso ed efficace. La traversa gli nega il gol.

Mackiewicz 6,5

Prestazione solida al fianco di Breda, contro un avversario dal fisico imponente come Angulo.

Rocca 6

Tiene bene la sua zona di competenza, nella ripresa alza il suo raggio di azione con alcune sgroppate delle sue che però non producono grandi risultati. (65' Peletti)

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