TAHO—
Taho 6
inter primavera
Ballo 6,5
Nenna 5,5
Bovio 5,5
Discorso identico a quello fatto per Nenna.
Marello 6
Venturini 6
Cerpelletti 6,5
Zarate 7
El Mahboubi 6,5
Lavelli 7,5
Non ha ancora i 90' nelle gambe, ma quanto si sente la sua presenza in avanti. Fa a sportellate con Sloncik, difende mille palloni, smista per i compagni, va al tiro. Nella ripresa, quando la benzina è ormai finita, tira fuori dal cilindro un capolavoro che lascia di sasso Kalanin. (72' Kukulis)
Zouin 7,5
Tutta un'altra musica rispetto al giocatore svogliato visto negli ultimi minuti contro la Juventus: punta sempre il diretto avversario, va al tiro e mette in mezzo palloni interessanti. A inizio ripresa non trema davanti al portiere, dando il via alla rimonta dell'Inter. (78' Vukoje)
72' Kukulis 6
Buon innesto in avanti.
72' Moressa 6,5
Ingresso positivo, prima da mezz'ala e poi da esterno offensivo. Regala a Vukoje la chance che avrebbe chiuso il match, ma la palla si stampa sulla traversa.
78' Vukoje 5,5
Carbone 6,5
Un pareggio amarissimo, una vittoria sfumata solamente nel recupero dopo una prestazione più che positiva da parte della sua squadra. Segnali di ripresa evidenti, ora serve ritrovare quanto prima la vittoria.
