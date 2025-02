Venerdì a Nyon il sorteggio del prossimo turno: la Primavera nerazzurra ci arriva dopo il successo per 3-1 contro il Lille

Dopo aver battuto anche il Lille con un esaltante 3-1 , l'Inter di Andrea Zanchetta attende di conoscere il nome del prossimo avversario in Youth League: venerdì a Nyon alle ore 13 verrà effettuato il sorteggio degli ottavi di finale.

La Primavera nerazzurra, che fin qui ha vinto 7 partite su 7, se la vedrà con una tra Stoccarda, AZ Alkmaar, Bayern Monaco, Hoffenheim, Sturm Graz, Sporting, Salisburgo, Barcellona, Manchester City, Real Madrid, Trabzonspor, Olympiacos, Aston Villa e Atletico Madrid. Non potrà esserci il derby contro l'Atalanta, unica altra squadra italiana qualificata. Si giocherà in gara secca a eliminazione diretta in casa della prima sorteggiata.