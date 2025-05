Zanchetta: “L’Inter è una famiglia, ora vado a Monaco. Messaggio ad Inzaghi? Non dico nulla ma…”

L'Inter di Zanchetta ha vinto il Campionato Primavera 2024-2025. Successo netto per 3-0 in finale contro la Fiorentina grazie ai gol di Bovo, Berenbruch e Lavelli.

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia al termine del match, mister Zanchetta ha parlato così: "C'è anche il mio nome, c'è il nome di tutti. C'è tanta gente che non è qui stasera ma ci ha dato una grande mano, mi sono sempre sentito in famiglia. Sono orgoglioso e contentissimo di aver portato a casa un trofeo importante. Ho avuto pazienza però all'Inter mi hanno cresciuto tanto e continuiamo a divertirci insieme, a volte è un aspetto più affettivo che lavorativo"

"Futuro? Domanda difficile, in questo momento mi voglio godere la festa, ho parlato col direttore tempo fa ma voglio rifletterci bene e prenderò la decisione. Per questo scudetto vorrei nominare tutti, anche quelli che sono andati via a gennaio. Sono stati tutti importanti, stasera ci viene ripagato tutto quello che abbiamo sfiorato ma che non abbiamo raggiunto in Youth League. Una dedica particolare a mio figlio Mattia, mi ha reso il compito più facile"