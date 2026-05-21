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fcinter1908 inter primavera Inter, Serantoni non si ferma più: primo gol con l’Italia U16 all’esordio da titolare

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Inter, Serantoni non si ferma più: primo gol con l’Italia U16 all’esordio da titolare

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L'attaccante nerazzurro, classe 2010, è andato a segno nel successo per 4-1 degli Azzurrini di Pasqual contro la Repubblica Ceca
Fabio Alampi Redattore 

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Filippo Serantoni si sta riprendendo con gli interessi tutto quello che il destino sembrava volergli togliere per sempre. L'attaccante classe 2010, dopo il gravissimo infortunio alla testa della scorsa estate che rischiava non solo di stroncargli la carriera, ma anche di avere conseguenze ancor più delicate, sta trascinando l'Inter U16 a suon di gol, e il suo magic moment ha ora varcato anche i confini nazionali.

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Il giovane bomber nerazzurro, infatti, ha trovato la sua prima rete con la Nazionale U16 nel successo per 4-1 degli Azzurrini del ct Pasqual contro la Repubblica Ceca, seconda giornata del Torneo di Sviluppo UEFA in corso di svolgimento in Portogallo. Serantoni, convocato all'ultimo momento a causa dell'indisponibilità di Mattia Barzagli (figlio dell'ex difensore Andrea), ha ricevuto una bella palla in profondità e con un tocco morbido ha anticipato l'uscita del portiere avversario, segnando il momentaneo 2-0. Per l'attaccante dell'Inter si è trattato dell'esordio dal primo minuto con l'Italia U16, dopo essere subentrato nel secondo tempo del match contro la Grecia di due giorni fa (vittoria azzurra per 5-1).

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