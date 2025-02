I nerazzurri di Fautario si impongono grazie al gol segnato nel primo tempo da Serantoni e restano in scia al Milan

Successo di misura per l'Inter U15, che vince sul campo del Cagliari con il punteggio di 0-1 e rimane al secondo posto in classifica a un solo punto dal Milan capolista. Per i nerazzurri di Fautario è decisiva la rete segnata al 21' del primo tempo da Serantoni.