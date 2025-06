L'Inter è campione d'Italia U15! I nerazzurri da Fautario battono la Fiorentina con il punteggio di 1-2 e conquistano l'undicesimo scudetto della storia interista nella categoria. Per l'Inter si tratta del secondo trionfo della stagione a livello giovanile dopo quello Primavera, così come si tratta della seconda affermazione in tre stagioni per il giovane tecnico nerazzurro.

Grande prestazione dell'Inter, che si portano in vantaggio nel primo tempo grazie a una zampata di Serantoni (rete numero 25 della stagione) su cross dalla destra di Foroni. Nella ripresa i nerazzurri raddoppiano grazie al sinistro dalla distanza di Vanacore, poi sale in cattedra Costante che para un rigore e spegne le velleità di pareggio della Fiorentina. I ragazzi di Fautario restano in 10 per l'espulsione di Lucarelli, i viola accorciano le distanze nel recupero con Gobbo, ma non c'è più tempo: al triplice fischio dell'arbitro può partire la festa interista!