I nerazzurri di Solivellas si arrendono solamente ai supplementari: toscani in finale grazie al miglior piazzamento in regular season

Non basta un grande cuore all'Inter U16: i ragazzi di Solivellas vincono a Empoli con il punteggio di 2-3 nella semifinale di ritorno, trascinando la contesa ai tempi supplementari dopo la vittoria azzurra per 1-2 a Milano, ma al triplice fischio sono i toscani a festeggiare l'approdo in finale in virtù del miglior piazzamento in regular season.