Successo importante per l'Inter U16, che batte in trasferta il Monza nello scontro al vertice della venticinquesima giornata e chiude la regular season al primo posto in classifica con un turno di anticipo. I nerazzurri di Solivellas si impongono grazie alla rete segnata allo scadere del primo tempo da Morosi, protandosi così a quota 53 punti, 4 in più dei brianzoli.