I nerazzurri di Solivellas, dopo aver vinto 0-2 in trasferta, batte 2-1 a Milano i felsinei grazie ai gol di Limido e Gjeci

L'Inter è tra le prime quattro squadre d'Italia nella categoria U16. I ragazzi di Solivellas, dopo aver battuto il Bologna in trasferta con il punteggio di 0-2, si ripetono a Milano, vincendo 2-1 in rimonta contro i felsinei.

Ospiti in vantaggio dopo soli 3 minuti con Giannelli, ma i nerazzurri si riorganizzano in fretta e trovano il pareggio al 37' con Limido. Alla mezz'ora della ripresa arriva la rete del definitivo 2-1 la segna Gjeci, protagonista poco prima con una spettacolare rovesciata. L'Inter approda così in semifinale, dove troverà una tra Lazio ed Empoli.