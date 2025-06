Sconfitta interna per l'Inter U16, che perde in casa contro l'Empoli nella semifinale di andata dei playoff scudetto. 1-2 il risultato finale maturato a Interello, con i ragazzi di Solivellas chiamati a ribaltare il punteggio settimana prossima in Toscana. Ospiti in vantaggio alla mezz'ora con Convelli, a inizio ripresa arriva il raddoppio firmato Landi. I nerazzurri accorciano poi le distanze con un calcio di rigore trasformato da Gjeci.