Passo falso dell'Inter U17, che non va oltre l'1-1 interno contro il fanalino di coda Mantova e viene raggiuna al primo posto in classifica dal Milan a quota 31 punti. Ospiti in vantaggio con Ndrecka, i nerazzurri di Handanovic si salvano solamente grazie a un calcio di rigore trasformato da La Torre in pieno recupero.