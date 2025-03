Termina in parità il derby di Milano: nerazzurri in vantaggio nel primo tempo, poi la rimonta rossonera e la rete allo scadere di Franchi

Termina in parità il derby di Milano, categoria U17. 2-2 il risultato tra Inter e Milan, al termine di un match intenso e con emozioni fino alla fine.

Passano in vantaggio i padroni di casa, con Grisoni Fasana che al 25' batte il portiere avversario. Nella ripresa partono forte i rossoneri, che pareggiano grazie a una spettacolare rovesciata di La Mantia. I nerazzurri accusano il colpo e gli ospiti trovano la rete del sorpasso con Plazzotta a 8 minuti dalla fine. I ragazzi di Handanovic non si arrendono e nel finale, a un minuto dal 90', trovano la via del gol con Franchi su assist perfetto di La Torre.