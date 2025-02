Termina in parità la sfida tra Monza e Inter, sesta giornata del girone di ritorno del campionato U17. I nerazzurri di Handanovic non vanno oltre al pareggio per 2-2 e subiscono la rimonta dei biancorossi, ma rimangono al primo posto in classifica e allungano sull'Udinese, sconfitta sul cmapo della Cremonese.