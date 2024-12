I nerazzurri di Handanovic vanno ko in Sardegna, ma rimangono al primo posto in classifica insieme al Milan

Si chiude con una sconfitta il girone di andata dell'Inter U17: i ragazzi di Handanovic perdono 2-0 contro il Cagliari ma, complice il contemporaneo ko del Milan in casa contro il Monza, rimane al primo posto in classifica a quota 31 punti, gli stessi dei cugini rossoneri. I nerazzurri torneranno in campo domenica 12 gennaio 2025, quando ospiteranno il Venezia.