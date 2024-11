I nerazzurri di Handanovic vinco all'ultimo respiro e sono ora primi in solitaria: in gol Franchi, Carrara e Fofana

Successo importantissimo per l'Inter U17, che batte 3-2 l'Udinese con un gol all'ultimo respiro e, complice il contemporaneo pareggio a reti bianche del Milan sul campo del Verona, si porta in testa alla classifica a quota 27 punti, 2 in più dei rossoneri.