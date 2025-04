Prova di carattere da parte dei nerazzurri di Carbone, che vincono in rimonta contro i romagnoli grazie alla doppietta dell'italo-brasiliano

Vittoria di caratetre dell'Inter U18, che batte 3-2 il Cesena terzo in classifica e si rilancia in classifica, portandosi a -5 proprio dai romagnoli. Coach Carbone deve rinunciare a capitan Iddrissou, che accusa un prolema fisico durante il riscaldamento: al suo posto il lettone Kukulis.

Meglio gli ospiti nel primo tempo, che passano meritatamente in vantaggio al 38' con Lontani. Nella ripresa il tecnico nerazzurro si gioca la carta Moressa: sarà la mossa decisiva. L'attaccante italo-brasiliano trova la rete del pareggio 5 minuti dopo il suo ingresso in campo, ma il Cesena si riporta in avanti grazie a Galvagno. Nel finale l'Inter reagisce e ribalta il punteggio: prima Kukulis firma il momentaneo 2-2, poi ci pensa ancora Moressa a segnare il gol del definitivo sorpasso.