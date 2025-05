Partita subito in discesa: l'Inter passa in vantaggio dopo 2 minuti con Kukulis, e sempre lo stesso attaccante lettone raddoppia al 44'. Finale di stagione strepitoso per il bomber classe 2007: 9 gol nelle ultime 7 presenze ed esordio con la Primavera. I nerazzurri di Carbone si qualificano per i playoff, e affronteranno proprio il Genoa nel primo turno.