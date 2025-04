Quinta rete nelle ultime 3 partite per l'attaccante lettone, che trascina alla vittoria i nerazzurri di Carbone

In attesa del match tra Inter e Roma in programma tra pochi minuti a San Siro, nerazzurri e giallorossi si sono affrontati con le rispettive formazioni U18: a spuntarla sono stati i ragazzi di Benny Carbone, al termine di una sfida ricca di gol ed emozioni.

4-3 il risultato finale in favore dell'undici interista, che sale così a quota 58 punti in classifica. Protagonista assoluto della partita è Robert Kukulis: l'attaccante lettone, classe 2007, ha messo a segno la seconda doppietta consecutiva e la sua quinta rete nelle ultime tre apparizioni, arrivando così a 12 centri in campionato.