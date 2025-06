Termina in semifinale il cammino dell'Inter U18: i ragazzi di Carbone perdono 1-0 contro la Roma e dicono addio ai sogni scudetto. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la gara si sblocca alla mezz'ora della ripresa: Di Nunzio entra in area di rigore e con un preciso diagonale mancino batte Taho. I nerazzurri rimangono in superiorità numerica a causa dell'espulsione dello stesso Di Nunzio, ma non riescono a sfruttarla. I giallorossi si giocheranno il titolo di categoria domani contro il Torino, che nell'altra semifinale ha battuto il Cesena con lo stesso risultato (1-0, Cacciamani).