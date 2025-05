Sconfitta interna per l'Inter U18, che perde 3-4 contro il Bologna nella penultima giornata di regular season.

I nerazzurri di Carbone, già qualificati per i playoff, passano in vantaggio al 12' con El Mahboubi, poi si scatenano i rossoblu, che segnano 3 reti prima dell'intervallo con Saputo, Castillo e Armanini. Al quarto d'ora della ripresa l'Inter accorcia le distanze con Mancuso, ma gli ospiti allungano nuovamente grazie a Castillo, che firma la sua personale doppietta. Nel finale si rivede in campo Zarate, assente da dicembre, che trova anche il gol con un gran tiro dalla distanza.