Secondo quanto riporta Matteo Moretto, è ormai fatta per l’arrivo di Antonino La Gumina nell'Inter U23 di Vecchi
L’Inter U-23 continua nella sua opera di rafforzamento. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, è ormai fatta per l’arrivo di Antonino La Gumina, attaccante classe ’96 di proprietà della Sampdoria, che approda alla corte di Stefano Vecchi in prestito secco fino a giugno 2026.

L’inserimento del centravanti palermitano, reduce dalla parentesi al Cesena, rappresenta un colpo di esperienza e affidabilità per il reparto offensivo nerazzurro. Sabato scorso c'è stato l'esordio storico e vincente per l’Inter U23, che ha superato 2-1 il Lumezzane nel primo turno di Coppa Italia Serie C.

