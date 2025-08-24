Dopo sette anni, Stefano Vecchi torna a sedersi su una panchina nerazzurra. Il tecnico, già protagonista con la Primavera dell’Inter tra il 2014 e il 2018, riparte dall’Under 23 nel girone A di Serie C. Ora la nuova sfida: far crescere i talenti interisti nel calcio dei grandi, con un debutto che lo metterà subito di fronte al Vicenza, club che lui stesso ha sfiorato di portare in Serie B appena un anno fa.
inter under 23
I due baby da tenere d’occhio, ‘Bellinbruch’ e Topalovic: l’Inter U23 alla prova della Serie C
"Tolti gli “over”, l’uomo copertina può essere Luka Topalovic, 2006, arrivato un anno fa dal Domzale. Dopo una stagione da top in Primavera e l’esordio in A contro il Como, ecco l’esame di maturità nel calcio dei grandi. Fa la mezzala ma ha scelto la numero 9, giustificata però dalla doppia cifra raggiunta all’anno d’esordio in Italia. L’altra stellina del centrocampo è Thomas Berenbruch, già due presenze da pro’ con Inzaghi, 11 gol lo scorso campionato Primavera. Classe 2005, in spogliatoio lo chiamano “Bellinbruch” in onore di Jude Bellingham".
"I due “baby” da tenere d’occhio sono Matteo Cocchi e Mattia Mosconi, entrambi 2007, terzino sinistro il primo e jolly d’attacco il secondo. Cocchi è uno alla Dimarco, esterno col mancino educato che guarda sempre avanti. Inzaghi l’ha fatto esordire contro il Feyenoord, ora il primo anno da pro’ per consacrarsi. Mosconi, mezza punta o attaccante esterno da Grosio, provincia di Sondrio, s’è fatto notare ad Appiano segnando all’Inter dei grandi. Lo scorso anno è stato rallentato da qualche infortunio, ora è rientrato e promette scintille".
"Chiudono tre vecchie conoscenze. Il primo è Francesco Stante, difensore 2005 rientrato alla base dopo un anno e 32 presenze in C con la Pergolettese. In Primavera era uno dei pupilli di Chivu: “Con lui avevo grande feeling, essendo stato difensore mi ha fatto crescere tanto”, ha detto il centrale. Il secondo è Jan Zuberek: attaccante 2004 e interista dal 2021, lo scorso anno si è diviso tra Avellino e Lecco collezionando 18 partite nei pro’. Suo il primo, storico gol dell’Inter U23 in Coppa Italia contro il Lumezzane: un destro secco sul primo palo da bomber di razza. Il terzo è Issiaka Kamate, 2004 rientrato dal prestito al Modena (10 presenze in B) e anche lui fresco di gol al Lumezzane. Bello e decisivo: un mancino al volo che è valso il passaggio del turno".
(Gazzetta dello Sport)
