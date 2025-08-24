"I due “baby” da tenere d’occhio sono Matteo Cocchi e Mattia Mosconi , entrambi 2007, terzino sinistro il primo e jolly d’attacco il secondo. Cocchi è uno alla Dimarco, esterno col mancino educato che guarda sempre avanti. Inzaghi l’ha fatto esordire contro il Feyenoord, ora il primo anno da pro’ per consacrarsi. Mosconi, mezza punta o attaccante esterno da Grosio, provincia di Sondrio, s’è fatto notare ad Appiano segnando all’Inter dei grandi. Lo scorso anno è stato rallentato da qualche infortunio, ora è rientrato e promette scintille".

"Chiudono tre vecchie conoscenze. Il primo è Francesco Stante, difensore 2005 rientrato alla base dopo un anno e 32 presenze in C con la Pergolettese. In Primavera era uno dei pupilli di Chivu: “Con lui avevo grande feeling, essendo stato difensore mi ha fatto crescere tanto”, ha detto il centrale. Il secondo è Jan Zuberek: attaccante 2004 e interista dal 2021, lo scorso anno si è diviso tra Avellino e Lecco collezionando 18 partite nei pro’. Suo il primo, storico gol dell’Inter U23 in Coppa Italia contro il Lumezzane: un destro secco sul primo palo da bomber di razza. Il terzo è Issiaka Kamate, 2004 rientrato dal prestito al Modena (10 presenze in B) e anche lui fresco di gol al Lumezzane. Bello e decisivo: un mancino al volo che è valso il passaggio del turno".