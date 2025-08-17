Nel frattempo potrebbero non essere finiti i movimenti di mercato, come confermato direttamente da Stefano Vecchi in conferenza stampa: "Dobbiamo mettere dentro sicuramente qualcos'altro, la società è attenta, dove c'è la possibilità di investire su qualche giocatore interessante lo farà. Over? Per la regola che abbiamo, possiamo ancora prendere un giocatore di quel tipo: si sta valutando anche l'aggiunta di esperienza. [...] C'è da crescere in esperienza, malizia, fisicamente. La squadra lo deve fare e alla svelta. [...] Giocatori di esperienza come Melgrati, Fiordilino o Prestia abbiamo visto che possono dare una grossa mano, e probabilmente ci sarà anche un altro innesto".