Dopo aver vinto la prima partita ufficiale della sua storia, battendo in rimonta il Lumezzane nel primo turno della Coppa Italia di Serie C, l'Inter U23 si prepara per l'esordio in campionato, in programma lunedì 25 agosto contro il Novara dell'ex Zanchetta.
inter under 23
FCIN1908 / Inter U23, in arrivo un altro rinforzo? Vecchi traccia l’identikit
Nel frattempo potrebbero non essere finiti i movimenti di mercato, come confermato direttamente da Stefano Vecchi in conferenza stampa: "Dobbiamo mettere dentro sicuramente qualcos'altro, la società è attenta, dove c'è la possibilità di investire su qualche giocatore interessante lo farà. Over? Per la regola che abbiamo, possiamo ancora prendere un giocatore di quel tipo: si sta valutando anche l'aggiunta di esperienza. [...] C'è da crescere in esperienza, malizia, fisicamente. La squadra lo deve fare e alla svelta. [...] Giocatori di esperienza come Melgrati, Fiordilino o Prestia abbiamo visto che possono dare una grossa mano, e probabilmente ci sarà anche un altro innesto".
Insomma, l'identikit è chiaro: un elemento over, che possa portare altra esperienza e mentalità in un gruppo talentuoso, ma chiaramente non abituato al calcio dei grandi. Nello specifico, come detto da settimane da Fcinter1908, il settore di campo dove si interverrà sarà l'attacco: serve un giocatore di categoria, fisico, in grado di segnare gol "sporchi". Caratteristiche che in questo momento mancano nella rosa nerazzurra.
