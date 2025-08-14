Nuovo rinforzo per l'Inter U23, che ha comunicato l'ingaggio di Antonio David. Il terzino sinistro classe 2004 è stato prelevato dal Cesena in prestito con diritto di riscatto.
Inter, dal Cesena arriva David: ecco quanto costerebbe l’eventuale riscatto
Il terzino sinistro classe 2004 è stato prelevato in prestito con opzione di acquisto a titolo definitivo: giocherà con l'U23 nerazzurra
Il Corriere di Romagna rivela i costi dell'operazione: il club romagnolo, oltre ad aver ottenuto un indennizzo per il prestito stagionale, con l'eventuale riscatto da parte dell'Inter arriverebbe ad incassare oltre mezzo milione di euro.
