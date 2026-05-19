Ci sarà un volto nuovo tra i pali dell'InterU23 in occasione del "Trofeo dell’Armonia Sportiva", torneo che si svolgerà tra oggi e domani al Centro Tecnico Federale "Don Alberto Seri" di Solomeo, in provincia di Perugia, e che vedrà coinvolte anche Atalanta U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro. Si tratta di Roberts Apsits.

Portiere lettone, classe 2006, arriva in prova dalla Virtus Francavilla, con cui ha giocato in questa stagione totalizzando 23 presenze (e 10 clean sheet) nel girone H di Serie D. Cresciuto in patria nel Valmiera, con cui è arrivato a esordire in Prima Squadra a soli 17 anni, nell'estate del 2024 è approdato in Italia, prelevato dal Gelbison, formazione campana militante in Serie D, con cui si è messo in mostra disputando 14 gare complessive fra campionato e Coppa Italia. Oggi, dopo aver convinto gli osservatori dell'Inter, l'occasione per farsi vedere con la maglia nerazzurra.