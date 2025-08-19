Parallelamente alla prima squadra, anche l'Inter Under 23 si muove sul mercato, sia in entrata che in uscita. In attacco, come riporta anche Tuttosport, i nerazzurri hanno piazzato il colpo La
Inter U23, il colpo La Gumina dalla Samp alza le ambizioni. Ceduto Fontanarosa all’Avellino
"In attesa dei colpi per la prima squadra i dirigenti interisti sono scatenati per allestire una formazione Under 23, che possa lottare per i primi posti in Serie C. Ieri Dario Baccin e Gianluca Andrissi si sono accaparrati l’attaccante Antonino La Gumina in prestito dalla Sampdoria".
"Un lusso per la categoria visto che il classe 1996 ha giocato diversi anni in Serie A con le maglie di Palermo, Empoli e della stessa Samp, oltre a vantare una lunga militanza in B da protagonista. Insomma, il classico elemento over da copertina al fine di alzare l’asticella delle ambizioni. Detto, fatto. I nerazzurri hanno poi ceduto il centrale Fontanarosa all’Avellino, ottenendo il 50% sulla rivendita e un bonus in caso di promozione degli irpini in A".
