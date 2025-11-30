Tegola per l'Inter U23: nel corso del primo tempo del match di oggi contro la Pro Vercelli ( terminato 1-1 ) si è fermato Giuseppe Prestia. Il capitano nerazzurro ha accusato un problema muscolare nei minuti finali e, dopo aver stretto i denti, si è arreso durante l'intervallo, venendo sostituito da Stante.

Il difensore classe '93 si sottoporrà agli esami di rito, ma le sensazioni non sono positive. Il tecnico Stefano Vecchi, nella conferenza stampa post match, è apparso decisamente pessimista: "Prestia? Essendo un giocatore esperto e che si conosce, le sensazioni non sono positive. Probabilmente sarà un infortunio muscolare, faremo degli accertamenti ma credo che per le prossime partite non ce lo avremo". Possibile che il 2025 di prestia sia già finito.