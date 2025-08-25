La Stampa presenta così la partita: "Tra prime volte e incroci col passato. Il Novara debutta stasera in campionato con l'Inter U23, formazione all'esordio assoluto in Serie C. Al timone dei padroni di casa c'è Andrea Zanchetta, che negli anni recenti ha allenato più di un baby nerazzurro nella sua lunga esperienza sulle panchine giovanili del club di A. Tra i talenti lanciati dall'ex centrocampista del Chievo c'è anche il figlio Mattia, stasera assente per infortunio.

La sua presenza sarebbe stata l'ennesimo motivo di curiosità per una gara destinata a essere ricordata anche per un piccolo record: con la sfida di stasera, il Novara diventa il primo club italiano ad avere affrontato almeno una volta tutte e quattro le formazioni B. Il posticipo segna inoltre un nuovo, mini battesimo per lo stadio Piola: la capienza dell'impianto è stata ridotta da 17.875 a 4.657 posti. In campo poi, potrebbero essere ben 6 i nuovi titolari. In difesa Zanchetta rinuncia all'uomo mercato Agyemang e a centrocampo valuta l'inserimento di Di Cosmo al posto dell'infortunato Basso. Bisognerà invece attendere almeno domenica prossima per l'atteso debutto bis di Lanini, pezzo pregiato di una campagna acquisti rivoluzionaria e non ancora conclusa".