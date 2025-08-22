Novara-Inter U23 , sfida valida per la 1ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26, si disputerà lunedì 25 agosto alle 20:30 allo stadio Silvio Piola e verrà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky e Rai Sport .

Sarà possibile seguire il match tramite app Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati e tramite l'app RaiPlay.