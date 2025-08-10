L'Inter Under 23 di Stefano Vecchi dà ottimi segnali in vista dell'inizio del campionato di Serie C. In amichevole contro la Pro Vercelli, infatti, i nerazzurri vincono 4-1.
Una buona prova per la squadra neonata e che darà spazio ai giovani della Primavera interista ma non solo. Il match si risolve con i gol di Cinquegrano, Kamate (su rigore), Topalovic (ancora) e Mosconi.
In vista dell'inizio del campionato di Serie C, dunque, buone notizie per l'Under 23, che continua nel suo percorso di crescita.
