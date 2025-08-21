Nuovo colpo in entrata per l'Inter U23: i nerazzurri si sono assicurati le prestazioni di Antonino La Gumina, attaccante classe '96 con una grande esperienza nelle categorie superiori. Nato a Palermo, arriva in prestito dalla Sampdoria, dopo aver giocato nella seconda parte della scorsa stagione in Serie B con la maglia del Cesena.

La Gumina sarà il quarto e ultimo elemento over della formazione allenata da Stefano Vecchi dopo il portiere Melgrati, il difensore Prestia e il centrocampista Fiordilino.