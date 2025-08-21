FC Inter 1908
Inter, UFFICIALE: ultimo colpo over per l’U23, dalla Sampdoria ecco La Gumina

Inter, UFFICIALE: ultimo colpo over per l’U23, dalla Sampdoria ecco La Gumina - immagine 1
I nerazzurri ingaggiano l'attaccante classe '96, che andrà a completare la rosa a disposizione di Stefano Vecchi: i dettagli
Fabio Alampi Redattore 

Nuovo colpo in entrata per l'Inter U23: i nerazzurri si sono assicurati le prestazioni di Antonino La Gumina, attaccante classe '96 con una grande esperienza nelle categorie superiori. Nato a Palermo, arriva in prestito dalla Sampdoria, dopo aver giocato nella seconda parte della scorsa stagione in Serie B con la maglia del Cesena.

Inter, UFFICIALE: ultimo colpo over per l’U23, dalla Sampdoria ecco La Gumina- immagine 2
Instagram @la_gumina20

La Gumina sarà il quarto e ultimo elemento over della formazione allenata da Stefano Vecchi dopo il portiere Melgrati, il difensore Prestia e il centrocampista Fiordilino.

Questo il comunicato ufficiale dell'Inter:

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Antonino La Gumina dalla Sampdoria. L'attaccante si trasferisce all'Inter U23 a titolo temporaneo.

