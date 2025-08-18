Con il primo turno della Coppa Italia Serie C contro il Lumezzane è iniziato ufficialmente il cammino dell'Inter U23. I nerazzurri hanno vinto per 2-1 la prima partita ufficiale della loro storia, qualificandosi così alla fase successiva della competizione.
inter under 23
Inter Under 23, ecco il prossimo avversario in Coppa Italia Serie C
Durante il weekend del 16-17 agosto si è completato il quadro del primo turno della Coppa Italia di Serie C: nel secondo turno l'Inter U23 affronterà in trasferta l'Ospitaletto Franciacorta, che ha sconfitto il Lecco per 1-0.
Ora la Coppa Italia Serie C andrà in pausa: il secondo turno della competizione si giocherà nelle giornate di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre 2025. Come nella prima fase, anche il secondo turno si svolgerà in gara unica, con le sfide che in caso di parità verranno decise direttamente ai tiri di rigore (non sono previsti i tempi supplementari).
In caso di passaggio del turno l'Inter U23 affronterebbe negli ottavi la vincente di Renate-Juventus Next Gen.
Di seguito il quadro completo del secondo turno:
GRUPPO A
Vicenza-Pro Vercelli
Atalanta U23-Alcione Milano
Renate-Juventus Next Gen
Ospitaletto Franciacorta-INTER U23
GRUPPO B
Forlì-Arzignano Valchiampo
Carpi-Union Brescia
Rimini-Ravenna
Sambenedettese-Ascoli
GRUPPO C
Arezzo-Torres
Giugliano-Benevento
Latina-Perugia
Ternana-Campobasso
GRUPPO D
Sorrento-Trapani
Audace Cerignola-Casarano
Monopoli-Potenza
Crotone-Foggia
