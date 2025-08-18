FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter Under 23, ecco il prossimo avversario in Coppa Italia Serie C

inter under 23

Inter Under 23, ecco il prossimo avversario in Coppa Italia Serie C

Inter Under 23, ecco il prossimo avversario in Coppa Italia Serie C - immagine 1
Con il primo turno della Coppa Italia Serie C contro il Lumezzane è iniziato ufficialmente il cammino dell'Inter U23
Matteo Pifferi Redattore 

Con il primo turno della Coppa Italia Serie C contro il Lumezzane è iniziato ufficialmente il cammino dell'Inter U23. I nerazzurri hanno vinto per 2-1 la prima partita ufficiale della loro storia, qualificandosi così alla fase successiva della competizione.

Inter Under 23, ecco il prossimo avversario in Coppa Italia Serie C- immagine 2
Getty Images

Durante il weekend del 16-17 agosto si è completato il quadro del primo turno della Coppa Italia di Serie C: nel secondo turno l'Inter U23 affronterà in trasferta l'Ospitaletto Franciacorta, che ha sconfitto il Lecco per 1-0.

Ora la Coppa Italia Serie C andrà in pausa: il secondo turno della competizione si giocherà nelle giornate di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre 2025. Come nella prima fase, anche il secondo turno si svolgerà in gara unica, con le sfide che in caso di parità verranno decise direttamente ai tiri di rigore (non sono previsti i tempi supplementari).

Inter Under 23, ecco il prossimo avversario in Coppa Italia Serie C- immagine 3
Getty Images

In caso di passaggio del turno l'Inter U23 affronterebbe negli ottavi la vincente di Renate-Juventus Next Gen.

Di seguito il quadro completo del secondo turno:

GRUPPO A

Vicenza-Pro Vercelli

Atalanta U23-Alcione Milano

Renate-Juventus Next Gen

Ospitaletto Franciacorta-INTER U23

GRUPPO B

Forlì-Arzignano Valchiampo

Carpi-Union Brescia

Rimini-Ravenna

Sambenedettese-Ascoli

GRUPPO C

Arezzo-Torres

Giugliano-Benevento

Latina-Perugia

Ternana-Campobasso

GRUPPO D

Sorrento-Trapani

Audace Cerignola-Casarano

Monopoli-Potenza

Crotone-Foggia

 

Leggi i
commenti
Inter under 23: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA