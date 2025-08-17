Issiaka Kamate, centrocampista francese dell'Inter U23, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro il Lumezzane nel primo turno della Coppa Italia di Serie C: "È stata una partita molto difficile contro una squadra forte, però siamo riusciti a vincerla e sono contentissimo per la squadra.
inter under 23
Kamate: “Inter grandissima squadra, riusciremo a fare grandi cose. Il mio gol…”
Il centrocampista francese ha deciso la sfida di Coppa Italia con uno splendido sinistro al volo dalla distanza
Il mio gol? Ho visto la palla che scendeva, ho tirato di sinistro ed è entrata (ride, ndr). Sono contento. L'Inter non mi ha chiesto niente di particolare quando sono tornato: devo sempre far bene perchè è una grandissima squadra. Gli obiettivi sono quelli di far bene, sia con la squadra che individualmente. Sono sicuro che riusciremo a fare grandi cose".
