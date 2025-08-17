Issiaka Kamate, centrocampista francese dell'Inter U23, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro il Lumezzane nel primo turno della Coppa Italia di Serie C: "È stata una partita molto difficile contro una squadra forte, però siamo riusciti a vincerla e sono contentissimo per la squadra.

Il mio gol? Ho visto la palla che scendeva, ho tirato di sinistro ed è entrata (ride, ndr). Sono contento. L'Inter non mi ha chiesto niente di particolare quando sono tornato: devo sempre far bene perchè è una grandissima squadra. Gli obiettivi sono quelli di far bene, sia con la squadra che individualmente. Sono sicuro che riusciremo a fare grandi cose".