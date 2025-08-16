Massimo Paci, allenatore del Lumezzane, ha presentato ai canali ufficiali del club bresciano la sfida di Coppa Italia in programma questa sera contro l'Inter U23: "Arriviamo all’esordio in Coppa Italia determinati, le gambe sono sicuramente ancora imballate dal grande lavoro che abbiamo fatto in ritiro per preparare al meglio la stagione.È il primo passo di un lungo percorso, abbiamo la voglia di scendere in campo e sono contento della squadra nonostante, come ha dichiarato il presidente, sia ancora da ultimare con alcuni innesti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Lumezzane, Paci: “Inter U23 mina vagante del girone A, Vecchi una certezza”
inter under 23
Lumezzane, Paci: “Inter U23 mina vagante del girone A, Vecchi una certezza”
Il tecnico del club bresciano presenta così la sfida di Coppa Italia di Serie C in programma contro i nerazzurri
Affrontiamo una squadra che è alla sua prima partita ufficiale, una gara complicata da preparare, ma sicuramente i nerazzurri saranno una mina vagante nel girone come tutte le Under 23, per di più guidati da un tecnico che per la categoria è una certezza".
© RIPRODUZIONE RISERVATA