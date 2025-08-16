Massimo Paci, allenatore del Lumezzane, ha presentato ai canali ufficiali del club bresciano la sfida di Coppa Italia in programma questa sera contro l'Inter U23: "Arriviamo all’esordio in Coppa Italia determinati, le gambe sono sicuramente ancora imballate dal grande lavoro che abbiamo fatto in ritiro per preparare al meglio la stagione.È il primo passo di un lungo percorso, abbiamo la voglia di scendere in campo e sono contento della squadra nonostante, come ha dichiarato il presidente, sia ancora da ultimare con alcuni innesti.