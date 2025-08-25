Prima gara del campionato di Serie C per l'Inter U23, che questa sera sarà di scena sul campo del Novara. Stefano Vecchi dovrebbe confermare la formazione vista a Lumezzane in Coppa Italia, eccezion fatta per Fontanarosa, nel frattempo ceduto all'Avellino: al suo posto dovrebbe giocare Stante.
Novara-Inter U23, le probabili formazioni: un solo dubbio per Vecchi
Prima giornata del campionato di Serie C per i nerazzurri, reduci dal successo in Coppa Italia contro il Lumezzane
Le probabili formazioni:
NOVARA (4-3-1-2): 1 Boseggia; 71 D’Alessio, 26 Lorenzini, 15 Khailoti, 70 Valdesi; 19 Collodel, 21 Ranieri, 8 Di Cosmo; 10 Donadio; 20 Da Graca, 9 Alberti. All.: Zanchetta.
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi, 19 Prestia, 15 Stante; 46 Cinquegrano, 10 Kamate, 8 Fiordilino, 9 Topalovic, 3 Cocchi; 35 Zuberek, 7 Spinaccè. All.: Vecchi.
ARBITRO: Bozzetto di Bergamo.
