Michel Panatti, centrocampista e capitano dell'Ospitaletto, ai microfoni di TuttoC.com ha detto la sua sul girone A di Serie C: "Siamo una neopromossa, faremo un campionato battagliero senza alcun timore. Non dovremo mai perdere l'entusiasmo ma affronteremo tutti gli avversari con umiltà e attenzione. Siamo consapevoli di dover attraversare dei momenti di sofferenza ma questa prospettiva non ci spaventa finché saremo uniti".

"È sufficiente scorrere l'elenco dei club del Girone per notare quanti di questi siano blasonati, pensiamo che le favorite sono Union Brescia, Vicenza e Cittadella. Poi c'è un gruppo di squadre ambiziose come Alcione Milano, Trento, Lecco e anche l'ultima a inserirsi in questo raggruppamento: l'Inter U23 è composta da ottimi giocatori quindi sono certo che farà un campionato di grande livello. Si tratta di un girone impegnativo ma stimolante".