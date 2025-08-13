Michel Panatti, centrocampista e capitano dell'Ospitaletto, ai microfoni di TuttoC.com ha detto la sua sul girone A di Serie C: "Siamo una neopromossa, faremo un campionato battagliero senza alcun timore. Non dovremo mai perdere l'entusiasmo ma affronteremo tutti gli avversari con umiltà e attenzione. Siamo consapevoli di dover attraversare dei momenti di sofferenza ma questa prospettiva non ci spaventa finché saremo uniti".
Panatti: “Inter U23 composta da ottimi giocatori, farà campionato di grande livello”
Il centrocampista e capitano dell'Ospitaletto ha elogiato la formazione nerazzurra, futura avversaria in Serie C
Cosa pensi del Girone A?
"È sufficiente scorrere l'elenco dei club del Girone per notare quanti di questi siano blasonati, pensiamo che le favorite sono Union Brescia, Vicenza e Cittadella. Poi c'è un gruppo di squadre ambiziose come Alcione Milano, Trento, Lecco e anche l'ultima a inserirsi in questo raggruppamento: l'Inter U23 è composta da ottimi giocatori quindi sono certo che farà un campionato di grande livello. Si tratta di un girone impegnativo ma stimolante".
