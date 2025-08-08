La nuova formazione nerazzurra è pronta per affrontare la sua prima stagione ufficiale fra ambizioni e curiosità

Fabio Alampi Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 20:32)

Carmine Parlato, tecnico con una grande esperienza in Serie C, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del girone A di Serie C e dell'Inter U23, la grande novità della stagione: "Vecchi è un allenatore preparato e conosce bene la Serie C. Se riuscirà a trasmettere ai giovani la mentalità giusta, l'Inter U23 potrà essere una delle pretendenti per le zone alte della classifica. Il settore giovanile dell'Inter è, secondo me, il migliore d'Italia: qualità alta in tutti i reparti".

Le squadre Under 23 dividono l'opinione pubblica: c'è chi le apprezza e chi pensa che tolgano spazio a club storici. Lei come la vede?

"Se fossi una società, preferirei far crescere i miei ragazzi in casa, piuttosto che mandarli in prestito e rischiare che non vengano utilizzati. Non sono né pro né contro: se un giovane è bravo, arriverà comunque. L'importante è non forzare i tempi".

Il patron del Brescia, Giuseppe Pasini, ha dichiarato che nel Girone A le due favorite sono Vicenza e Cittadella, ma che il Brescia, con l'entusiasmo ritrovato della piazza, può giocarsi le sue chance. Lei, che conosce bene questo girone, pensa che il Brescia possa davvero dar fastidio alle due favorite?

"La differenza principale è che la struttura societaria si sposta da Salò a Brescia. A Salò si parlava di 1.000-1.500 spettatori, qui si può arrivare a 5.000-7.000. Questo incide molto sul contesto calcistico. La Feralpisalò ha sempre lavorato bene, con serietà e continuità. Ora il Brescia unisce a queste basi un entusiasmo che prima mancava. Se ai risultati in campo si aggiunge questa spinta, il mix può essere molto positivo. Vicenza e Cittadella restano squadre di alto livello, ma vedo queste tre formazioni in lotta per le prime posizioni".

Vicenza viene da due grandi delusioni: la finale playoff persa con la Carrarese e lo scorso anno il sorpasso subito dal Padova nelle ultime giornate. Può essere proprio questa voglia di rivalsa la chiave per puntare alla Serie B?

"Vincere un campionato è tremendamente difficile. Il Padova, ad esempio, negli anni precedenti aveva fatto 170 punti in due stagioni, ma era mancata la fortuna. Quest'anno invece l'ha avuta ed è salito in Serie B. Il Vicenza ha qualità e determinazione, ma dovrà vedersela con altre squadre di livello assoluto. La fame di rivincita è un’arma importante, ma non basta da sola".