Serie C, la classifica del girone A: l’Inter U23 sale al quarto posto in zona playoff

I nerazzurri di Vecchi, grazie alle tre vittorie consecutive, continuano la loro scalata verso le primissime posizioni
Turno infrasettimanale del girone A di Serie C che ha regalato gol e risultati a sopresa. Terza vittoria consecutiva per l'Inter U23, che sale al quarto posto e continua nella sua scalata verso le zone nobili della classifica. Davanti proseguono a braccetto Vicenza e Lecco, entrambe al quarto successo di fila, mentre l'Union Brescia si salva solamente nel recupero contro il Novara di Zanchetta.

La classifica:

Vicenza, Lecco 16, Union Brescia 13, Inter U23, Alcione 11, Pergolettese 10, Pro Vercelli 9, Renate, Virtus Verona, Albinoleffe 8, Arzignano 7, Trento, Lumezzane 6, Ospitaletto, Novara, Giana Erminio 5, Dolomiti Bellunesi, Cittadella 4, Pro Patria 2, Triestina -12.

