Turno infrasettimanale del girone A di Serie C che ha regalato gol e risultati a sopresa. Terza vittoria consecutiva per l'Inter U23, che sale al quarto posto e continua nella sua scalata verso le zone nobili della classifica. Davanti proseguono a braccetto Vicenza e Lecco, entrambe al quarto successo di fila, mentre l'Union Brescia si salva solamente nel recupero contro il Novara di Zanchetta.