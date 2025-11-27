FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, l’Inter U23 affronta domenica la Pro Vercelli: la designazione arbitrale

inter under 23

Serie C, l’Inter U23 affronta domenica la Pro Vercelli: la designazione arbitrale

Serie C, l’Inter U23 affronta domenica la Pro Vercelli: la designazione arbitrale - immagine 1
Sedicesima giornata di campionato per i nerazzurri, che ospiteranno all'U-Power Stadium di Monza i piemontesi
Fabio Alampi Redattore 

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per mano del Renate, l'Inter U23 torna in campo in campionato, dove domenica affronterà la Pro Vercelli.

Serie C, l’Inter U23 affronta domenica la Pro Vercelli: la designazione arbitrale- immagine 2
Getty Images

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma all'U-Power Stadium di Monza alle ore 14:30, sarà diretta da Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Alberto Rinaldi di Pisa. Mario Picardi di Voareggio è il quarto uomo, Gennantonio Martone di Monza l'operatore FVS.

Leggi anche
Vecchi: “Vittoria un po’ immeritata, devono liberarsi! In 3 con Chivu, abbiamo...
Serie C, pagelle Trento-Inter U23: Melgrati salva, Spinaccè decide. Ad Agbonifo manca…

© RIPRODUZIONE RISERVATA