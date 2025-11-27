Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma all'U-Power Stadium di Monza alle ore 14:30, sarà diretta da Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Alberto Rinaldi di Pisa. Mario Picardi di Voareggio è il quarto uomo, Gennantonio Martone di Monza l'operatore FVS.