Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per mano del Renate, l'Inter U23 torna in campo in campionato, dove domenica affronterà la Pro Vercelli.
Serie C, l’Inter U23 affronta domenica la Pro Vercelli: la designazione arbitrale
Sedicesima giornata di campionato per i nerazzurri, che ospiteranno all'U-Power Stadium di Monza i piemontesi
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma all'U-Power Stadium di Monza alle ore 14:30, sarà diretta da Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Alberto Rinaldi di Pisa. Mario Picardi di Voareggio è il quarto uomo, Gennantonio Martone di Monza l'operatore FVS.
