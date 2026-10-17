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Difesa

Taho 5,5

Confermato dopo l'esordio contro il Giugliano, questa volta deve raccogliere ben 4 palloni in fondo alla rete. In ritardo in occasione del fallo da rigore, può poco sugli altri gol del Monopoli.

Stante 5,5

Parte bene, fornendo l'assist per il gol del vantaggio di Zuberek. Meno bene in fase difensiva: non protegge l'uscita di Taho che è costretto al fallo da rigore su Scipioni e si fa sorprendere a inizio ripresa da Vido, che si infila tra lui e Prestia.

Prestia 5,5

Poco brillante, colpevolmente in ritardo (insieme a Stante) su Vido in occasione del terzo gol del Monopoli. (80' Garonetti)

Jakirovic 6

Complessivamente il migliore del terzetto difensivo dell'Inter U23.

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