Ferdinando Sforzini, ex attaccante e oggi direttore sportivo, ha parlato del campionato di Serie C ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Nel girone A deve essere l'anno del Vicenza, per gli investimenti fatti della proprietà, e a seguito di annate straordinarie dove però non si è mai riusciti, per così dire, ad arrivare a dama. L'avvento di mister Gallo, che ha dominato il Girone B con l'Entella lo scorso anno, e innesti come Vitale e Tribuzzi, uniti a giocatori di livello, lasciano presagire il meglio, ma attenzione all'Union Brescia. L'Inter U23 potrebbe essere la rivelazione".